كيف سيكون طقس الايام المقبلة؟

A + A -

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيّاً مع انخفاض محدود في درجات الحرارة التي تصبح دون معدلاتها جبلا وداخلا، مع تشكل ضباب محلي واحتمال تساقط رذاذ على المرتفعات الشمالية.

وجاء في النشرة الاتي:

الحال العامة: كتل هوائية مصدرها الخليج العربي تسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط، تنحسر تدريجيّاً اليوم الثلاثاء عن المناطق الساحلية والجبلية.

الطقس المتوقع في لبنان:

الثلثاء: قليل الغيوم إلى غائم جزئيّاً بسحب مرتفعة مع انخفاض درجات الحرارة التي تصبح ضمن معدلاتها الموسمية.

الأربعاء: غائم جزئيّاً مع انخفاض محدود في درجات الحرارة التي تصبح دون معدلاتها جبلا وداخلا، مع تشكل ضباب محلي واحتمال تساقط رذاذ على المرتفعات الشمالية.

الخميس: غائم جزئيّاً مع انخفاض بسيط في درجات الحرارة ساحلاً ودون تعديل يذكر في الداخل، مع تشكل ضباب محلي واحتمال تساقط للرذاذ شمالاً.

الجمعة: غائم جزئيّاً دون تعديل يذكر في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات.