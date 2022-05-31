التعليم الجامعي لحاملي الدولار... فقط

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التعليم الجامعي لأصحاب العملة الخضراء؟ انتهت فترة التهيّب التي «تحمّلتها» الجامعات الخاصة، قبل أن تخطو خطوتها باتجاه دولرة أقساطها. منها من حسم قراره بالدولرة الكاملة مثل «اللبنانية الأميركية»، ومنها من لا يزال يتقدّم نحو ذلك بحذر مثل «الأميركية» و«اليسوعية». أما الجامعات التي تدرك جيداً هوية طلابها الذين يقصدونها من الأطراف، مثل البلمند، فتحسب ألف حساب. النتيجة في كلّ الأحوال واحدة، وسيواجهها الطلاب مطلع العام الدراسي المقبل: إما الفوز بمنحة جامعية تتيح تعليماً آمناً... أو الانضمام إلى جيش الثمانين ألف طالب مقاتل على جبهة جامعة الدولة اليتيمة