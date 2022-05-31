الجمهورية: ضربة للقوى التي كَبّرت حجرها وتوعّدت بتغيير الواقع القائم وفرض موازين جديدة في مجلس النواب

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بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:

إن حصل ترسيخ السيناريو المتوقع في جلسة اليوم، بانتخاب بري رئيساً للمجلس وبو صعب نائباً للرئيس، تتبدّى حقيقة واضحة بأنّ القوى التي كَبّرت حجرها واستبقت انتخابات رئاسة المجلس بسلة فضفاضة من الشروط، وتوعّدت بتغيير الواقع القائم وفرض موازين جديدة في مجلس النواب، ظهرَ من الجلسة الأولى لمجلس النواب، محدودية فعاليتها، وعدم قدرتها على تسييل أحجامها ومقاعدها بما يجعل الميزان الانتخابي في المجلس يميل في الإتجاه الذي يحقق أياً من شروطها، وما وعدت وتوعّدت به. وبالتالي، فإن سارت وقائع جلسة الإنتخاب اليوم على نحو ما هو متوقع، تكون قد تلقّت ضربة معنوية بالتأكيد ستكون لها اراتداداتها في الآتي من الأيام.