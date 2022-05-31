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بعض ما جاء في مانشيت البناء:

وفق مصادر «البناء» فهناك ضغوط خارجية من السفارتين الأميركية والسعودية في لبنان لجمع كتل «القوات» و»الكتائب» و»المجتمع المدني» و»المستقلين» على اسم السكاف لتظهير حجم أكثرية لطالما تحدثت عنها «القوات»، لكن وفق مصادر سياسية فدون ذلك صعوبة، وإن حصل فلا يُعبّر عن أكثرية لكون سكاف مرشحاً توافقياً وليس مرشح «القوات» ولا يمكن تكريس هذه الأكثرية في المجلس الجديد، لكن وإن توحدت تلك الكتل، فإن بوصعب لا يزال «الرقم الصعب» ويحظى بدعم «الثنائي» والنواب الحلفاء وتكتل «لبنان القوي» ونواب مستقلين، وبالتالي فوزه بأكثرية تتعدى الستين نائباً من الصعوبة أن يحصل عليها السكاف.