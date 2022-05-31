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البناء: "القوات" لم تعلن ترشيح حاصباني خوفاً من تجرع كأس الهزيمة

31
MAY
2022
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بعض ما جاء في مانشيت البناء:

إنتخابات رئاسة المجلس النيابي: تشير آخر المعطيات وخلاصة الاتصالات، إلى أن الرئيس نبيه بري سينال الأصوات التالية: كتلة التنمية والتحرير 15، الوفاء للمقاومة 13 والنائبين ينال الصلح ومحمد الحجيري 2، نواب حزب الطاشناق أو كتلة «الأرمن» 3، كتلة «اللقاء الديموقراطي» 8، كتلة «التكتّل الوطني» 3 (طوني فرنجية، فريد الخازن، وليام طوق)، كتلة «نواب عكار» 4 (وليد البعريني، محمد سليمان، أحمد رستم، سجيع عطية)، نواب «جمعية المشاريع» 2، النواب المستقلون: عبد الكريم كبارة، جهاد الصمد، ميشال المر، فراس سلوم، أحمد الخير، عبد العزيز الصمد، حسن مراد، ميشال الضاهر (8)، وقد يُعدل نائب صيدا عبد الرحمن البزري موقفه في ربع الساعة الأخير ويمنح بري صوته وفق المعلومات، والأمر نفسه بالنسبة للنائب نبيل بدر وربما آخرين من مختلف الكتل يصوتون لبري من «تحت الطاولة».

 

الحاصل المتوقع أن يبلغه بري هو بين 58 صوتاً و60 صوتاً من دون أصوات تكتل «لبنان القوي»، ويرتفع الى ما بين 67 إلى 70 صوتاً في حال ترجم التفاهم الذي تم بين عين التينة و»البياضة» برعاية «حارة حريك»، بعد لقاء بري ـ بو صعب السبت الماضي، وقد يزيد أكثر أو ينقص وفق التصويت النهائي لبعض النواب الذين يقفون في «المنطقة الرمادية».

 

في المقابل سيصوّت ضد بري بوضع ورقة بيضاء «القوات اللبنانية» التي لم تنجح بعقد تفاهم مع أي من كتل «المجتمع المدني و»المستقلون» الذين بدورهم لم يتفقوا على مرشح لمنصب نائب الرئيس، فيما سيصوّتون على استحقاق الرئيس بـ»المفرق».

 

أما لجهة نائب الرئيس، فانحصرت المنافسة بين بوصعب وغسان سكاف المرشح «المستقل» والمدعوم من كتلة «اللقاء الديموقراطي» التي أعلنت أمس، بعد اجتماعها أنها ستصوّت للرئيس بري ولسكاف في نيابة الرئاسة.

 

وتردّدت معلومات غير مؤكدة أن مرشح «نواب عكار» سجيع عطيه انسحب لمصلحة غسان سكاف، علماً أن عطيه كان قد أكد لـ«البناء» عصر أمس، أنه «لا يزال مرشحاً لخوض المعركة والاتصالات مستمرة»، ولم يُعرف ما إذا كانت قوى «المجتمع المدني» قد خرجت بقرار حاسم خلال اجتماعها الذي طال الى وقت متأخر من ليل أمس، مساء، بترشيح ملحم خلف، أم أنها ستدعم المرشح سكاف الذي يحظى بدعم «القوى المستقلة» التي عقدت بدورها اجتماعاً مطولاً أمس في منزل النائب بلال بدر ويضم هذا الاجتماع حوالي 9 نواب من بينهم عبد الرحمن البزري وأسامة سعد وشربل مسعد، لكن المعلومات تشير الى أن «قوى التغيير قد تُعلن صباح اليوم دعم السكاف».

 

وأما «القوات اللبنانية» ففضلت الهروب من المعركة والمناورة والانتظار على التل لاتضاح المشهد الكُلي لحسم موقفها النهائي، فهي لم تعلن ترشيح غسان حاصباني بشكل رسمي خوفاً من تجرع كأس الهزيمة لكون حاصباني لم يحظ بدعم من «المجتمع المدني» و»المستقلين» بعد فشل المشاورات بينهما للتوصل الى تفاهم، وبالتالي تنكشف «أكثرية القوات» المزيفة، لذلك بحسب المعلومات ستبادر «القوات» الى دعم السكاف كأهون الشرور وأقلّ الخسائر في محاولة لإسقاط مرشح «التيار» الياس بوصعب..

 

وأعلن تكتل «القوات» مساء أمس، بعد اجتماعه، «التصويت بورقة بيضاء تأكيداً للموقف المعلن من قبل التكتل بما خص انتخاب الرئيس، والتريث باتخاذ موقف نهائي من نيابة الرئاسة والاستمرار بسعيه التوفيقي، بانتظار التوصل الى مرشح موحد للأكثرية المذكورة».

البناء
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