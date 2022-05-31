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عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 31 أيار 2022

31
MAY
2022
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الأخبار: التعليم الجامعي لحاملي الدولار... فقط

الثنائي والتيار: رئيس المجلس ونائبه
«مسيرة الأعلام» في الميزان: ثقوا بالمقاومة

 

 

 

الديار: تجديد «البيعة» لبري اليوم.. وانتخاب نائب الرئيس الإختبار الأول للمعارضة النيابيّة
إستفزاز «غازي إسرائيلي» جديد.. وصمت لبناني رسمي..قلق من تحذير حزب الله
نقاشات «هادئة» لتمرير الاستحقاق الرئاسي.. واستجابة «روتينيّة» لشراء الدولارات؟

 

 

 


البناء: برّي ينقل المعركة الى نيابة الرئاسة… وجنبلاط الحاضر الأول… وجعجع الفاشل الأول / التيار قد يواجه في انتخاب بوصعب مشكلة جزين مع ترشيح الاشتراكي لسكاف / الحسنيّة: لسنا عاتبين على أحد… خسرنا ولم نسقط… والمعركة عنوانها المقاومة ونحن في قلبها /

 

 

 


النهار: بري بأكثرية الأقلية… والمواجهة على نائبه

 

 

 

 

اللواء: اليوم ولاية سابعة لبري.. واختبار الرئاسة الأولى في معركة نائبه!

«هيصة» مع نواب التغيير والخلاف مستحكم مع الكتل المسيحية.. و196 مليوناً سحوبات «صيرفة» في اليوم الأول

 

 

 


نداء الوطن: برّي "يشقل" باسيل انتخابياً: دعم طعن "التيار" بمقعدين
"موقعة" ساحة النجمة: "8 آذار" تراهن على شرذمة الأكثرية!

 

 

 

 

الجمهورية: اليوم إنتخابات وغدًا تحديات

أولى جلسات المجلس اليوم

 

 

 


?l'orient le jour: Face à Bou Saab, que feront les opposants 

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