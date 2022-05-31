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أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 31 أيار 2022

31
MAY
2022
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البناء: حفايا وكواليس

كواليس

لاحظت مصادر فلسطينية ارتفاع صوت حكومة رام الله في تصوير مسيرة الأعلام الصهيونيّة كنقطة تحوّل لصالح تهويد القدس لتسجيل النقاط على قوى المقاومة التي تعتبر أنها فرضت عبر معادلة الردع وباعتراف الخبراء والمسؤولين في كيان الاحتلال شروطها على منع الاقتراب من المسجد الأقصى.


خفايا

قال مصدر نيابي إن كتلة التنمية والتحرير ستمنح أصواتها في معركة نائب رئيس المجلس بالتوازي مع العدد الذي ستناله لصالح رئيسها عداً ونقداً. ورجّحت أن تمنح غسان سكاف مرشح اللقاء الديمقراطي 8 أصوات والمرشح الياس بوصعب مرشح التيار الوطني الحر 4 أصوات والباب مفتوح للتعديل.

 

 

 

اللواء: أسرار

همس
كتلة شمالية عادت لتنشيط خط الاتصالات، غير السياسية، مع عاصمة قريبة منذ ما قبل الإنتخابات.


غمز
يصب قرار مصرفي بقبول سقف محدّد بالدولار الأميركي، في إطار الحدّ من التلاعب، وتنشيط حركة الإستيراد من الخارج.


لغز
فهم أن قيادياً حزبياً يمينياً أبلغ مَن يعنيه الأمر أنه ليس بوارد بدء الولاية النيابية بإخفاق نيابي إذا ما رشّح منفرداً أحد نواب كتلته!

 

 

 


نداء الوطن: خفايا

تشكو جهات معنية من وجود محاولة لدى وزير العمل لتفريخ نقابات واتحادات من اجل إحكام السيطرة على الحركة النقابية والاتحاد العمالي العام.

 

تعتبر أوساط مراقبة أن هناك عملية تضخيم مقصودة لما يسرب من معلومات حول حوار بين الفاتيكان و»حزب الله» من خلال لقاءات في السفارة البابوية، لأن موقف الفاتيكان معروف من الحزب والخطر الذي يشكله على الكيان وعلى هوية لبنان، ومن السلطة القائمة وهو من الداعين لتغييرها كمدخل لإنقاذ لبنان.

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