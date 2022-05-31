البناء: الفاشل الأكبر اليوم سيكون جعجع

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بعض ما جاء في مانشيت البناء:

فعلها الرئيس نبيه بري بحنكة ومهارة مجدداً، فحدّد موعد الجلسة الأولى لمجلس النواب المنتخب، قبل ان تتضح صورة مواقف الكتل النيابية، بما في ذلك صورة التصويت المرتقب لصالح ترشيحه.

الفاشل الأكبر سيكون سمير جعجع رغم تربّعه فوق كتلة من قرابة عشرين نائباً، بعدما تسرّع بالإعلان عن فوزه بقيادة أكثرية نيابية سرعان ما تبخّر وهمها، وتردده في خوض معركة نائب الرئيس بمرشح طلباً للإيحاء بحجم نيابي كبير يتضامن وراء مرشح موحد لنواب القوات والكتائب ونواب 14 آذار والنواب التغييريين، فضاعت الفرصة وهو ينتظر، «لا بدمّر عيّدنا ولا بالشام لحقنا العيد».