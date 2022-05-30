الشامي: حسب الخطة الحالية نضمن عودة 100 ألف دولار للمودعين بالدولار وليس بالليرة

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أوضح نائب رئيس حكومة تصريف الاعمال سعادة الشامي ان " تدخُل مصرف لبنان في السوق هو وراء ارتفاع وانخفاض الدولار بشكل أساسي"، لافتاً الى اننا "طلبنا من حاكم مصرف لبنان معرفة حجم الاحتياطي الفعلي ولم يصلنا جواباً".

وأكد الشامي اننا "وصلنا لاتفاق مع صندوق النقد الدولي خلال وقت صعب جداً وبفترة تُعتبر سريعة نسبياً، والحكومة طلبت من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة معرفة حجم الاحتياطي الفعلي ولم يصلنا جواباً".

وشدد على انه "بحسب الخطة الحالية نضمن عودة 100 ألف دولار للمودعين بالدولار وليس بالليرة اللبنانية، ومن الممكن استخدام أصول المصارف لايجاد حل لمشكلة كبار المودعين".

وأضاف " توظيف أصول الدولة لا يمكنه تغطية الخسائر قبل 70 سنة ولا يمكن القبول باستخدام أموال الدولة وحرمان الاقتصاد والموازنة منها لاعطائها لـ5000 مودع فقط.