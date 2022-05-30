لولا معركة نائب الرئيس…

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لولا المعركة المحتدمة على موقع نائب الرئيس، لكانت جلسة الغد لزومَ ما لا يلزم، بفعل التجديد المحسوم لرئيس حركة أمل نبيه بري رئيساً لمجلس النواب لولاية سابعة، بعد ثلاثين سنة أمضاها على رأس السلطة التشريعية، مواكباً نواباً وحكوماتٍ ورؤساءَ ومسؤولين على مختلف المستويات، ساهمت أفعالُهم مجتمعة، بإيجابياتها وسلبياتها، في رسم صورة الحاضر، في وقت يأمل اللبنانيون الذين يعانون الأمرِّين اليوم بفعل الأزمة الاقتصادية والمالية، في أن يأخذ الجميعُ العِبَرَ المناسبة من التجارب الماضية، لإطلاق مسعىً جدي، بالتعاون بين الجميع، لانتشال البلاد من المحنة.

إذاً، بقوة الميثاق والعدد الكافي من النواب، نبيه بري فائز حكماً غداً، وقد لفت اليوم النداء الذي دعا فيه اللبنانيين في كافة المناطق الى الامتناع بشكل مطلق عن إطلاق الرصاص خلال إحياء أي فعالية إحتفالية، حيث قال: لقد سبق وأن حوّل الرصاص الذي يطلق في الهواء الفرح الى حزن وأمعن في ايذاء الناس في أرواحهم وممتلكاتهم، فأنتم معنيون اليوم بأن تكونوا عند حسن الظن إلى جانب أهلكم في هذا الظرف العصيب في تعزيز سلمهم الأهلي وحماية ارواحهم وممتلكاتهم.

أما على خط نائب الرئيس، فمرشحان بارزان: الأول، عضو تكتل لبنان القوي النائب الياس بو صعب، الذي يحمل طرحاً واضحاً يواصل بحثه مع مختلف الكتل والنواب من مختلف الاتجاهات، والثاني، النائب غسان سكاف، الفائز على لائحة وليد جنبلاط وحلفائه في البقاع الغربي وراشيا، والذي يُسأل بعض النواب الذين يرفعون راية التغيير عن موقفهم من ترشيحه.

وفي الانتظار، الدولار همُّ أول عند الناس، سواء لناحية تطبيق بياني مصرف لبنان اللذين أديا عملياً إلى خفض سعر الصرف حتى إشعار آخر، ولو على حساب المودعين… او لجهة أسعار السلع، التي كثرت الوعود حول خفضها، بشكل يتناقض حتى اللحظة مع الواقع.