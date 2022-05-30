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بعد ما ورد في بيان الدائرة الإعلامية في القوات اللبنانية عن أن وزارة الطاقة يجب ألا تكون من حصة التيار الوطني الوطني الحر إطلاقاً بعد سنوات العتمة بسبب ممارسته الفاشلة فيها، لفتت مصادر مطلعة عبر موقعنا الى أن التيار أصلاً لم يكن يرغب بتولّي هذه الحقيبة منذ مفاوضات عملية تشكيل الحكومة الحالية التي تقوم بمهام تصريف الأعمال حالياً، لكن معظم الأفرقاء رفضوا حينها تولّي هذه الحقيبة ولم يرضوا بالأمر وبالنهاية تم الاتفاق على اسم الوزير وليد فياض الذي لا ينتمي للتيار الوطني الحر تماماً كما سلفه ريمون غجر.

وفي موضوع تشديد القوات على أن الوزارة لا يجب أن تكون من حصة التيار، قالت المصادر إن القوات لا تمتلك حق منعها أي فريق أو مكوّن سياسي عن أي حقيبة وزارية.

أما في ما يتعلّق بما ورد في بيان القوات حول العتمة الشاملة فذكّرت المصادر المطلعة عبر موقعنا أنه منذ أكثر من عام لم يصوّت نوّاب القوات اللبنانية وحلفاؤهم بالمنظومة لمصلحة اعتمادات المحروقات اللازمة لكهرباء لبنان فدخلت البلاد في هذه العتمة، هذا مع عدم نسيان عرقلتهم خطة الكهرباء لسنوات طويلة باعترافهم.

وختمت المصادر بالقول:"في وزارة الطاقة ملف بغاية الأهمية هو ملف النفط والغاز الذي ما كان ليبصر النور لولا إنجازات وزراء التيار الوطني الحر المتعاقبين".