living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مصادر مطلعة ردّاً على القوات:"لا تملك هذا الحق"

30
MAY
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

بعد ما ورد في بيان الدائرة الإعلامية في القوات اللبنانية عن أن وزارة الطاقة يجب ألا تكون من حصة التيار الوطني الوطني الحر إطلاقاً بعد سنوات العتمة بسبب ممارسته الفاشلة فيها، لفتت مصادر مطلعة عبر موقعنا الى أن التيار أصلاً لم يكن يرغب بتولّي هذه الحقيبة منذ مفاوضات عملية تشكيل الحكومة الحالية التي تقوم بمهام تصريف الأعمال حالياً، لكن معظم الأفرقاء رفضوا حينها تولّي هذه الحقيبة ولم يرضوا بالأمر وبالنهاية تم الاتفاق على اسم الوزير وليد فياض الذي لا ينتمي للتيار الوطني الحر تماماً كما سلفه ريمون غجر.

وفي موضوع تشديد القوات على أن الوزارة لا يجب أن تكون من حصة التيار، قالت المصادر إن القوات لا تمتلك حق منعها أي فريق أو مكوّن سياسي عن أي حقيبة وزارية.
أما في ما يتعلّق بما ورد في بيان القوات حول العتمة الشاملة فذكّرت المصادر المطلعة عبر موقعنا أنه منذ أكثر من عام لم يصوّت نوّاب القوات اللبنانية وحلفاؤهم بالمنظومة لمصلحة اعتمادات المحروقات اللازمة لكهرباء لبنان فدخلت البلاد في هذه العتمة، هذا مع عدم نسيان عرقلتهم خطة الكهرباء لسنوات طويلة باعترافهم.
وختمت المصادر بالقول:"في وزارة الطاقة ملف بغاية الأهمية هو ملف النفط والغاز الذي ما كان ليبصر النور لولا إنجازات وزراء التيار الوطني الحر المتعاقبين".

 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout