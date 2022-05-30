على خلفية تحريضه على العنف ضد التيار الوطني الحر...إخبار بحق ساري الخازن (التفاصيل بالصور)

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تقدمت مجموعة من المحامين بإخبار لدى النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان على خلفية تحريض ساري الخازن ضد التيار الوطني الحر.

وكان دعى الناشط والمهندس ساري الخازن في تعليق له إلى إرسال سيارة مفخخة لتفجير تجمعات العونيين والتياريين بهدف قتلهم والقضاء عليهم.

وجاءت دعوى الخازن عبر تعليق كتبه على منشور نشرته الناشطة ساندرا خوام، التي أجابت بتفهمها وتعاطفها معه، أي بالموافقة.

يُذكَر أن ساندرا خوام هي طبيبة نفسية مقربة من القوات، أمّا الخازن فهو معروف عبر مشاركته الدائمة ضمن فريق برنامج "منا وجر" الذي كان يُعرَض على MTV، كما أنه إبن محامي مشهور وشقيق رجل أعمال ثري يملك أحد أكبر الملاهي الليلية.

وبعد أن انتشر الخبر، وتعالت الإستنكارات، قام الخازن بالتبرؤ من كتابته مدّعياً أن الصورة مركبة لتشويه صورته، لتعود بعده ساندرا لتؤكد المحتوى وتبرّر خطأها.

يُذكر أيضاً أن المنشور والتعليقات تم تصويرهم بالفيديو أيضا.