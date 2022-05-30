زيارة لوفد من البلديات اللبنانية الى مرسيليا الفرنسية للبحث في برنامج وطني لتدريب البلديات

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يزور وفد من البلديات اللبنانية مدينة مرسيليا الفرنسية بين الأول والثالث من حزيران للبحث في التعاون اللامركزي والاحتياجات التدريبية للبلديات اللبنانية في إطار مشروع إعداد برنامج وطني لتدريب البلديات اللبنانية.

وأوضح بيان لجمعية المدن المتحدة في لبنان / المكتب التقني للبلديات اللبنانية التي تنظم هذه الزيارة التقنية أن الوفد البلدي اللبناني يضم عشرة رؤساء بلديات أعضاء في لجنة المتابعة لمشروع البرنامج الوطني لتدريب البلديات اللبنانية وممثلين عن وزارة الداخلية والبلديات، ويجري محادثات مع مسؤولي منطقة الجنوب بروفانس-آلب-كوت دازور.

ويشارك في بعض الاجتماعات التي تُعقد خلال هذه الزيارة سفير لبنان لدى فرنسا رامي عدوان وقنصل لبنان العام في مرسيليا سونيا أبو عازار ورئيس منطقة الجنوب بروفانس-آلب-كوت دازور رونو موزيلييه وممثلو الجهات الفاعلة الفرنسية بمجال التعاون اللامركزي.

وذكّر البيان بأن هذه المنطقة الفرنسية تتولى تنفيذ مشروع البرنامج الوطني لتدريب البلديات اللبنانية بالشراكة مع لجنة رؤساء البلديات اللبنانية ، والمركز الوطني الفرنسي لتدريب موظفي السلطات المحلية(CNFPT) ، وجمعية المدن المتحدة في لبنان وبدعم من الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD).

وكانت وزيرة الداخلية والبلديات السابقة ريا الحسن ورئيس لجنة رؤساء البلديات اللبنانية وقّعا في أيلول 2019 في مدينة كاركاسون الفرنسية مذكرة تفاهم لإعداد برنامج وطني لتدريب البلديات اللبنانية مع وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية ، والوزير المكلف بشؤون السلطات المحلية لدى وزارة تناسق المناطق الفرنسية، ورئيس المركز الوطني الفرنسي لتدريب موظفي السلطات المحلية.

ويهدف هذا المشروع إلى إعداد برنامج وطني لتدريب البلديات اللبنانية ليصبح المرجع المعتمد لدى وزارة الداخلية والبلديات والمؤسسات المعنية بتدريب المنتخبين والموظفين البلديين اللبنانيين، على ما شرح البيان.