التنمية والتحرير إجتمعت برئاسة بري: إستعداد للانفتاح والتعاون انقاذا للبنان

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بحثت كتلة التنمية والتحرير برئاسة الرئيس بري، في الاوضاع العامة، سيما الاقتصادية والمعيشية، اضافة الى شؤون تشريعية وموقف نواب الكتلة خلال جلسة يوم غد الثلثاء.

كما توقفت الكتلة عند تطورالاوضاع في فلسطين المحتلة على خلفية تصاعد العدوانية الاسرائيلية ومخططاتها التهويدية للمقدسات الاسلامية والمسيحية في مدينة القدس والمسجد الأقصى.





البيان

وبعد الاجتماع صدر عن “الكتلة” بيان تلاه النائب الدكتور قاسم هاشم، وفيه:

أولا: توقفت الكتلة في مستهل اجتماعها امام تصعيد قوات الاحتلال الإسرائيلي لعدوانيتها وغطرستها ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة وتماديها بإستباحة المقدسات الاسلامية والمسيحية في مدينة القدس وتدنيس باحات اولى القبلتين وثالث الحرمين في المسجد الأقصى وحي باب العامود من خلال إمعان المستويين السياسي والعسكري في الكيان الصهيوني بتنظيم ما يسمى “مسيرة الأعلام” يضاف اليها جريمة قتل الاعلامية الفلسطينية شيرين ابو عاقلة والاعتداء السافر الذي طاول مراسم تشييعها.

ان الكتلة بقدر ما تدين هذا العدوان الذي يمثل ذروة في التصعيد ومحاولة مكشوفة لتغيير الواقع الراهن في مدينة القدس وباحات المسجد الأقصى وفرض عملية التهويد زمانيا ومكانيا وتغيير الهوية العربية للمدينة المقدسة وهي خطوة تستدعي من كافة احرار الأمة الاستعداد لمواجهتها بكل الامكانات المتاحة والوسائل المشروعة وفي مقدمها المقاومة وتصليب الوحدة الوطنية الفلسطينية. وبالقدر نفسه تدين الكتلة وتستنكر الصمت العربي والدولي والاممي حيال الممارسات الارهابية العنصرية الاسرائيلية التي تتجاوز باستهدافاتها الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني بالعودة الى أرضه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف لتطال اقدس مقدسات المسلمين والمسيحيين وكل الرسالات السماوية على نحو غير مسبوق، وفي هذا الإطار تدعو الكتلة اتحاد البرلمانات العربية وكافة البرلمانات الاقليمية والجهوية والدولية الى التحرك العاجل على مختلف المستويات من اجل وقف العدوان الاسرائيلي وفضح مشاريعه التهويدية التي ترقى بما لا يدع مجالا للشك الى مستوى ارهاب الدولة المنظم.



ثانياً: في الشأن المتصل بالاوضاع المعيشية والصحية والمالية، تجدد الكتلة مطالبتها حكومة تصريف الاعمال والوزراء المعنيين بهذه الملفات القيام بدورهم والاضطلاع بمسؤولياتهم وفقا لقواعد القانون والدستور فمن غير الجائز وطنيا واخلاقيا وقانونيا ان تتخلى اي سلطة عن مسؤولياتها في رعاية وحماية المواطنين من جشع المحكترين وتجار الاسواق السوداء للسلع الاستهلاكية والعملة والدواء والماء والكهرباء.

ثالثا: في الشأن المتصل بالجلسة النيابية ليوم الغد والبنود المدرجة على جدول اعمالها تتوجه الكتلة بالشكر من كافة الكتل الزميلة ومن الزملاء النواب الذين اعلنوا تأييدهم ترشيح الكتلة لرئيسها لرئاسة المجلس النيابي وايضا بالشكر سلفا لكافة الزملاء النواب بغض النظر عن موقفهم، مؤكدين إنفتاح الكتلة واستعدادها للتعاون مع الجميع بما يخدم انقاذ لبنان واللبنانيين.

كما اتخذت الكتلة القرارات الملائمة حيال سائر البنود المدرجة على جدول اعمال الجلسة ومنها انتخاب نائب رئيس المجلس واميني السر والمفوضين الثلاث”.

نشاط بري

وكان الرئيس بري استقبل في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة وفد “كتلة نواب عكار”، ضم: وليد البعريني، سجيع عطية، محمد سليمان وأحمد رستم، حيث تم عرض للاوضاع العامة وآخر المستجدات.

البعريني

بعد اللقاء تحدث النائب وليد البعريني :” زيارتنا لدولة الرئيس كانت زيارة تتضمن الإستحقاق الذي نحن في خضمه الأن، وهذا الإستحقاق ك”كتلة أبناء عكار”، كنا متوحدين على كلمة واحدة مؤيدين دولة الرئيس نبيه بري، ومن ضمن سياق الحديث نائب الرئيس طبعا نحن معنا زملاء من الشمال وزملاء من بيروت كسائر لبنان سنتشاور ولكن في المبدأ نرشح الأخ سجيع عطية ولكن الساعة السادسة يمكن ان نوحد الاسم مع باقي الزملاء على صعيد لبنان يمكن ان يكونوا من البقاع، من عكار، من الضنية والمنية. ولكن في سياق الحديث كان موضوع الازمة التي يمر فيها لبنان، عكار محرومة والشمال يعاني كله، ولبنان كله يعاني. ولكن كان الحديث عن عكار الحصة الكبيرة، نطالب بتمثيل وازن وحقوق لها، وكل الزملاء نحن مع دولة الرئيس بري على أعلى مستوى من الإهتمام، ان شاءالله غدا نلتقى”.

سئل: كيف انتم في المبدأ اليوم ترشحون النائب عطية، وغدا سيذهب مرشحا الى الجلسة؟.

أجاب:” نحن سنبقى على موقفنا سجيع عطية هو مرشحنا ولكن نحن نحترم زملاءنا. لذلك سنلتزم بالقرار الاخير، كلمة واحدة.