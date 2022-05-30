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كشفت صحيفة “القبس” الكويتية حقائق ومعلومات إضافية عن إحباط قوى الأمن محاولة تهريب كمية كبيرة من المخدرات عبر شخص سعودي كان في طريقه من لبنان إلى الكويت أمس الأحد.

وذكرت الصحيفة أنه “بعد مرور نحو 120 يومًا فقط على ضبط 150 ألف حبة كبتاغون مغلفة بالشوكولاتة كانت في طريقها من بيروت إلى الكويت عبر طرد بريدي، نفذت قوى الأمن اللبناني هذه العملية النوعية وأوقف السعودي المهرب”.

وأوضح مسؤول أمني في مطار رفيق الحريري الدولي للصحيفة أن “حبوب الكبتاغون المصادرة تقدّر بنحو 110 آلاف حبة، وكانت موضوعة في أكياس تمت محاولة إخفائها داخل قطع من الثياب”.

كما أكدت مصادر أمنية لبنانية لـ “القبس” أن “وزير الداخلية بسام المولوي تواصل فور توقيف المتهم السعودي بمحاولة تهريب 18.3 كيلوغرامًا من حبوب الكبتاغون إلى الكويت أمس مع الجهات الكويتية المختصة، لا سيما بعد أن تبين أن الموقوف بحوزته أوراق أمنية كويتية ومقيم في البلاد”.

وأضافت المصادر أنه “تبين أنه حضر من الكويت إلى بيروت للتنسيق مع شركائه في تهريب كمية المخدرات إلى الأراضي الكويتية، ولوضع اللمسات الأخيرة على هذه العملية الإجرامية”.

وتابعت المصادر أن “الموقوف السعودي يُدعى “ع. ش” وقد تم توقيفه من قبل جهاز الجمارك في المطار بعد أن أثار ريبة عناصر الأمن، حيث كان قد وصل إلى بيروت عصر السبت الماضي لتسلم المخدرات، وكان ينوي السفر صباح أمس الأحد مما ساعد في اكتشاف أمره وتوقيفه، حيث بدت عليه علامات الذعر والاستعجال، فجرى توقيفه وإخضاعه للتفتيش والتحقيق”.

ولفتت المصادر المطلعة على مجريات التحقيق إلى أن “الموقوف السعودي هو لأم كويتية، ويعمل في وزارة الداخلية الكويتية”.

ورفضت المصادر الكشف عن رتبة الموقوف أو تحديد وظيفته، عازية السبب إلى الحرص على التنسيق مع الجانب الكويتي في هذا الأمر، وكذلك حفاظًا على سرية التحقيق في القضية.