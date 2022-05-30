سلسلة لقاءات لميقاتي شملت كومارجاه والابيض وسفير بريطانيا

A + A -

أجرى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي سلسلة لقاءات وإجتماعات في السرايا الحكومية اليوم، فالتقى المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي ساروج كومار جاه، وعرض معه مشاريع البنك في لبنان.

وإستقبل الرئيس ميقاتي سفير بريطانيا في لبنان ايان كولارد وتم خلال اللقاء بحث في الأوضاع السياسية في لبنان والمنطقة.

وإجتمع الرئيس ميقاتي مع وزير الصحة فراس ألابيض الذي قال بعد اللقاء:"أطلعت الرئيس ميقاتي على مشاركتي في اجتماعات منظمة الصحة العالمية التي عقدت في جنيف، وأجواء هذه الاجتماعات واهدافها والقرارات المهمة التي اتخذت على صعيد الصحة العالمية. كما اطلعت دولة الرئيس على دور لبنان في اللجان وهو تبوأ نيابة رئاسة العديد من اللجان، بالاضافة الى اللقاءات الثنائية التي أجريتها".

كما استقبل النائبين محمد يحيى وأكرم شهيب.