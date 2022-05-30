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قرض "الطاقة الشمسية".. هذا ما كشفه مدير عام الإسكان

30
MAY
2022
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أفاد رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان انطوان حبيب، بأن "سقف قرض مصرف الاسكان للطاقة الشمسية هو 75 مليون ليرة مع فائدة 4.99 %".

وأشار في حديث لـ"صوت لبنان"، الى أن "قرض مصرف الاسكان يستهدف اللبنانيين وغير المقيمين على ان يكون سجلهم العدلي خاليا من اي نقطة سوداء، وقيمة القرض هي على مدى 30 سنة وبفائدة 4.99 %، وقيمة قرض الترميم 400 مليون ليرة وبفائدة 4.99%".

وقال، "قرض مصرف الاسكان موجود للسكن وليس للصناعة او الزراعة، نحن وقعنا مذكرة تفاهم مع المركزي اللبناني لحفظ الطاقة بهدف دعم منح قروض الطاقة الشمسية".
وتابع، "نحن مؤسسة خاصة يملكها القطاع الخاص بنسبة 80% ، مصرف الاسكان يخضع لمراقبة من مدقيين عالمين، ومصادر التمويل محلية وعربية ودولية".

ولفت حبيب الى أن المؤسسة "لا تستطيع ان تحل محل الدولة ومصرف الاسكان لا يستطيع تغطية كل الاراضي اللبنانية".

وقال، "قرض الصندوق العربي للتنمية الاجتماعية وافق عليه مجلس النواب ومجلس الوزراء الكويتي وهي بارقة أمل وهناك اتصالات لتوقيع اتفاقية مع صناديق اوروبية".

وأضاف، "نظام القرض وضع من اجل شراء او ترميم سكن في مناطق الريف لذوي الدخل المتوسط والمحدود وانا سأطبق هذا النظام لكن اذا ارادت الحكومة تغيره فلا مانع لدي".

وأفاد بأن "القروض السكنية ستتم الكترونيا عبر الموقع الالكتروني تسهيلا للمقترض على ان يكون الحد الادنى للدخل العائلي 6 ملايين يرة والحد الاقصى 20 مليون على الا تتعدى مساحة المنزل ال 120 مترا وان يكون في المناطق النائية والقرى".

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