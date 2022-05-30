الجمهورية: "الحزب": البلد لا يُحكم إلّا بالتوافق لا بالأكثرية

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بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:

شدّد عضو المجلس المركزي في «حزب الله» الشيخ نبيل قاووق خلال احتفال تأبيني في بلدة شيحين الجنوبية، على أنّ «من المسلّمات والبديهيات الوطنية أنّ البلد لا يُحكم إلّا بالتوافق لا بالأكثرية، وأنّ التوازنات الداخلية الوطنية هي أكثر تعقيداً من أن يعمل أي طرف على إقصاء أو تهميش أو إلغاء أحد، وأنّ إنقاذ البلد يعني التوافق الوطني والتعاون من أجل مساعدة بعضنا البعض».

ورأى أنّ «الإصرار على التحريض ورفض التوافق هو جريمة إنسانية وأخلاقية ووطنية»، مشيراً إلى أنّ «حزب الله» بعد الانتخابات النيابية، «مدّ اليد لجميع المخلصين في الوطن، وهناك نواب جدد نجحوا في الانتخابات وليسوا مرتبطين بالسفارات، وقد وضعنا يدنا بأيديهم على قاعدة التوافق والتعاون لإنقاذ البلد، وسنكمل بعد انتخابات رئاسة المجلس للإسراع بتشكيل حكومة تضمن أولوية العمل على إنقاذ البلد وتخفيف معاناة اللبنانيين».