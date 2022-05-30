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عناوين الصحف ليوم الأثنين 30 أيار 2022

30
MAY
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الأخبار: «مسيرة الأعلام»: حسابات تمنع الانفجار

وساطات تضمن لبري «غالبية كافية»

النتائج الرسمية للانتخابات: أقلام ناقصة وأخطاء في احتساب الأصوات

 

 

 

الديار: «اسرائيل» فشلت في إعلان سيادتها على القدس رغم تظاهرات يهوديّة غير مسبوقة واجتياح ساحات الأقصى
مئات الشبّان الفلسطينيين والفلسطينيّات حملوا الأعلام وقاوموا في القدس رغم القمع الوحشي ضدّهم
أين هي دول التطبيع مع العدو الإسرائيلي من استباحاته الأقصى المبارك والقدس الشريف؟

 

 

 

البناء: الاحتلال يتفادى التحرّش بالأقصى التزاماً بتهديدات المقاومة… وبينيت ينظم المسيرة بوجه نتنياهو / بري يتجاوز عتبة الـ 66 صوتاً… وبوصعب يتقدّم نحو نائب الرئيس… وأكثرية القوات تتبخّر / أسئلة لنواب التغيير حول سبب الصمت على حاكم المصرف بعد فضيحة سعر الصرف /

 

 

 


اللواء: أسبوع الاختبارات: طوابير الدولار اليوم واصطفافات المجلس الجديد غداً!
معركة نائب الرئيس على «المنخار».. وتحويلات الدولار 6.6 مليارات عام 2021

 

 

 


النهار: صفقة 8 آذار: التحدي الأول للأكثرية الجديدة

 

 

 


نداء الوطن: "تكليف بلا تأليف": ميقاتي رئيساً "مكلّفاً" تصريف الأعمال؟
سكاف مرشحاً "سيادياً"... و"الكرة في ملعب" التغييريّين!

 

 

 

الجمهورية: خلط أوراق عشية جلسة الغد

بخاش نقيبًا لأطباء بيروت

 

 

 

l'orient le jour: Vice-présidence de la Chambre : les oppositions tentent de converger

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