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أسرار الصحف ليوم الأثنين 30 أيار 2022

30
MAY
2022
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البناء: حفايا وكواليس


خفايا

قالت مصادر نيابية إن حجم الأصوات التي سيحصل عليها الرئيس نبيه بري دون تصويت التيار الوطني الحر ستشكل “بروفة” للتصويت في تسمية رئيس الحكومة المقبل وربما رئيس الجمهورية المقبل وتشكيل أغلبية نيابية جديدة من خارج استقطاب 8 و14 آذار.

 

 


اللواء: أسرار

همس
جرى إتصال عاجل بين مرجع رسمي بارز وحاكم البنك المركزي تقرر على أثره تدخل مصرف لبنان للجم إرتفاع الدولار وإتخاذ تدابير فورية لتخفيضه على نحو ما حصل مطلع السنة الحالية!


لغز
تساءل وزير إقتصاد سابق عن جدوى إطلاق مجلس الأسعار في ظل العجز الحالي لأجهزة الدولة وقلة عدد المراقبين في وزارة الإقتصاد!

 

 

 

نداء الوطن: خفايا

بعد الضجة التي أثيرت حول إزالة الأسوار الحديدية والإسمنتية من محيط مجلس النواب والمداخل المؤدية إليه لوحظ أن هذه العملية كانت محدودة واقتصرت على فتح بعض البوابات فقط، بينما لا تزال السواتر موجودة وهناك قدرة على إعادة إقفال ما تم فتحه بسرعة وسهولة.

 

يقال إن الإعتراض على رئاسة الرئيس نبيه بري للمجلس النيابي لا يقتصر فقط على التجديد له للمرة السابعة في ظل عدم وجود خيارات، بل يشمل أيضاً تركيبة الهيكلية الداخلية للمجلس وتركيبة شرطة المجلس حيث يطغى اللون الطائفي والحركي الواحد.

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