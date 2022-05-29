أرسلان يدين الإعتداءات الإسرائيلية: علّ مسيرة العار تسبّب صحوة ضمير لقادة العرب

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دان رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان، الإعتداءات التي يقدم عليها الإحتلال الإسرائيلي ومستوطنوه على شعب فلسطين المحتلة خلال مسيرة العار التي يريد منها العدو خلق استفزازات وتوتير الأجواء تكريساً لهيمنته وغطرسته في فلسطين.

وأشار في بيان له، إلى أنّ هذا المشهد المؤلم هو نتيجة السّبات الكامل الذي أدخلنا فيه قادة العرب وسكوتهم عن الإحتلال وإجرامه اليومي في فلسطين المحتلة، علّه يسبّب صحوة ضمير لهم ولدول العالم انصافاً لهذا الشعب المظلوم والمضطهد يومياً منذ عقود طويلة.

وختم أرسلان متوجهاً بالتحية إلى الشعب الفلسطيني المقاوم والصامد وإلى المقاومة في فلسطين وفي المنطقة، ومؤكداً أنّ هكذا شعب مصيره حتماً الإنتصار ثمّ الإنتصار ثمّ الإنتصار، وستبقى القدس عاصمة فلسطين الأبدية، شاء من شاء وأبى من أبى.