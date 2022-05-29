حميه: تم العمل على إنجاز مشروع لإنشاء مرفأ في منطقة الزهراني

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أعلن وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حميه أنه “تم العمل ولمدة تزيد عن أربعة أشهر على إنجاز مشروع لإنشاء مرفأ فريد ومتميز على الساحل الشرقي للبحر المتوسط، في منطقة الزهراني، لصيانة السفن وتقديم الخدمات اللوجستية المتصلة بالأنشطة البترولية”.



وأوضح خلال زيارته لمقام سيدة المنطرة في مغدوشة، لمناسبة انتهاء الشهر المريمي، ان “زيارتنا لكل من فرنسا والكاميرون، كانت لأجل الاطلاع والمعاينة عن كثب، ولأجل الإفادة من الخبرات في هذا المجال”، مشيرا في هذا السياق إلى أن “النصوص القانونية والدراسات الفنية لهذا المشروع قد تم إنجازها على صعيد وزارة الاشغال العامة والنقل، وهو سيكون مقصدا مفتوحا للاستثمار امام جميع دول العالم شرقا وغربا بإستثناء العدو الإسرائيلي”، وقال: “ان الحل الحقيقي المتاح أمام لبنان للخروج من أزماته، يكون من خلال تفعيل مرافقه العامة، وزيادة خدماتها، فضلا عن خلق خدمات جديدة فيها، وذلك بهدف زيادة إيراداتها، وهذا المشروع سيثبت الناس في ارضها وسيفتح الآلاف من فرص العمل أمامهم، الأمر الذي سيحد من هجرتهم الداخلية نحو العاصمة، وذلك عملا بقاعدة الإنماء في كل ربوع الوطن”.



وختم حميه: “لبنان ليس بلدا فقيرا، ولا عاجزا، لا بل على العكس من ذلك، فبلدنا يتمتع بموقع جغرافي متميز على الساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، والذي يمكن من خلاله أن يكون بلدا جاذبا للاستثمار”.