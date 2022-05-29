وزارة الزراعة تعلن البدء بحملة مكافحة حشرة السونة

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أعلنت وزارة الزراعة في بيان، البدء بحملة مكافحة حشرة السونة في حقول القمح والشعير بالتعاون مع الجيش، حيث سيتم الرش جوا على عدد من المناطق بواسطة الطوافات إبتداء من الإثنين 30 أيار 2022.

إشارة الى ان الوزارة عملت على تأمين الأدوية في منتصف الشهر الحالي، ولم يتم المباشرة بعمليات الرش لأسباب لوجستية وتقنية منها عائد للاحوال الجوية وموجة الرياح والغبار.

هذا وأملت الوزارة من مربي النحل في النطاق الجغرافي المحيط لحقول القمح ضمن نطاق محافظتي البقاع وبعلبك الهرمل، “اتخاذ التدابير الوقائية وإبعاد الخلايا عن الحقول المشمولة بالرش، على أن يصدر بيان لاحق حول إنتهاء عمليات الرش”.