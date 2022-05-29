الحريري يَنفي ماورد في هذا المقال جملةً وتفصيلاً...

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صدر عن المكتب الإعلامي للرئيس سعد الحريري بيان جاء فيه: "نشر موقع "الثبات" مقالاً تحت عنوان "بعد المعلومات عن لقاءات موفدين سوريين وايرانيين: هل يعود الحريري الى السرايا بمباركة دولية".

وأضاف, "ينفي المكتب الاعلامي, "كل ماورد في المقالة جملة وتفصيلاً سواء لجهة المعلومات او التوقعات ويضعه في خانة المهملات الاعلامية".

ولفت المكتب انتباه المواقع التي تناقلت المقال، ان "موقع الثبات ايراني وسوري الهوى أسسه احد المشايخ من اتباع حزب الله الذي تطوع على مدى سنوات في حملات التحريض ضد الرئيس الحريري وتيار المستقبل".