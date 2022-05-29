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"كتل حارّة" تستمر حتى الأسبوع المقبل.. و"مصلحة الأرصاد" تحذر!

29
MAY
2022
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية، أن يكون الطقس غداً مشمساً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مع بقاء الأجواء رطبة على الساحل وخطر اندلاع الحرائق في المناطق الجبلية الحرجية. وجاء في النشرة الآتي:

الحال العامة: كتل هوائية حارة نسبياً مصدرها الخليج العربي تسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط مع أجواء رطبة على الساحل وتستمر حتى الأسبوع المقبل. علما أن معدل درجات الحرارة لشهر أيار على الساحل يتراوح ما بين 18 و27 درجة.

الطقس المتوقع في لبنان: صاف الى قليل الغيوم مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة جبلا وداخلا بينما تبقى دون تعديل على الساحل مع نسبة رطوبة مرتفعة . نحذر من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الجبلية الحرجية.

الإثنين: مشمس دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مع بقاء الأجواء رطبة على الساحل وخطر اندلاع الحرائق في المناطق الجبلية الحرجية.

الثلاثاء: قليل الغيوم بسحب مرتفعة دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة والتي تبقى مرتفعة نسبيا واحتمال ظهور طبقات خفيفة من الغبار في الاجواء خاصة في المناطق الداخلية.

الأربعاء: قليل الغيوم مع انخفاض محدود بدرجات الحرارة التي تبقى فوق معدلاتها جبلا وداخلا وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مما يؤدي الى تدني الرؤية أحيانا خاصة على التلال المنخفضة.

- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 17 الى 29 درجة، فوق الجبال من 14 الى 32 درجة، في الداخل من 16 الى 34 درجة.

- الرياح السطحية: غربية الى شمالية غربية نهارا، متقلبة ضعيفة ليلا، تتراوح سرعتها بين 8 و25 كلم/س.

- الانقشاع: متوسط اجمالا.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و80%.

- حال البحر: منخفض الموج. حرارة سطح الماء: 23 درجة.

- الضغط الجوي: 759 ملم زئبق .

- ساعة شروق الشمس: 05,29 وساعة غروب الشمس: 19,42 .

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