القاضية عون: ياشعبي المسكين والمقهور والمسلوب ما تقبلوا

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غردت القاضية غادة عون عبر حسابها على التويتر كاتبة: “كما وعدتك يا رئيس التفتيش ومن وراءه في القضاء وهو معروف ان الجردة ستطول: يا عمي ما استحيتوا لمن جهاز أمني عطل اشارة قاضي بإحضار مشتبه به في سرقة العصر ملاحق في 5 دول دون ان تحركوا ساكناً. لانه مطلوب منكم حماية هذا الشخص .ومطلوب ملاحقة القاضي الوحيد الذي تجرأ على فتح ملفات”.

وأضافت عون: “ياشعبي المسكين والمقهور والمسلوب ما تقبلوا يضل متحكم فيكم هكذا قضاء. لا الموضوع مش مجادلات بين قضاة على التواصل الاجتماعي الموضوع الدفاع عن اهم حق من حقوق الإنسان سلب من هذا الشعب وهو الحق بالعدالة”.