عناوين الصحف ليوم الأحد 29 أيار 2022

النهار: التهدئة المالية غير مضمونة وترقّب مصير الاستحقاقات
الديار: بري رئيساً للمجلس في الدورة الأولى.. واتصالات مفتوحة لحسم نائب الرئيس
مُشاورات تمهيديّة تسبق استشارات بعبدا... فهل تبادر فرنسا لتسهيل التكليف والتأليف ؟
إنخفاض كبير بسعر المحروقات بعد هبوط الدولار بفعل تدخل المصرف المركزي
الأنباء الكويتية: ربح الجولة على باسيل من دون مقايضة.. و«القوات» تطالب بتشكيل حكومة بمواصفات مختلفة وإسقاط اتفاق الدوحة وبدعة الثلث المعطل
هبط الدولار فارتفعت أسهم بري.. وخبراء: مبادرة «المركزي» لعبة سياسية
الوطن السورية: إيران رفضت أي إجراء عسكري تركي في سورية لأنه انتهاك لوحدة وسيادة أراضيها … روسيا تعزز حضورها شمالاً ونظام أردوغان قد يعيد حساباته الميدانية
الشرق الأوسط: بحث في «مقايضة» بين انتخابات رئيس البرلمان اللبناني ونائبه
باسيل أمام الاختبار... ولقاء بري وبوصعب أثار التكهنات