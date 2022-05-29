عناوين الصحف ليوم الأحد 29 أيار 2022

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النهار: التهدئة المالية غير مضمونة وترقّب مصير الاستحقاقات



الديار: بري رئيساً للمجلس في الدورة الأولى.. واتصالات مفتوحة لحسم نائب الرئيس

مُشاورات تمهيديّة تسبق استشارات بعبدا... فهل تبادر فرنسا لتسهيل التكليف والتأليف ؟

إنخفاض كبير بسعر المحروقات بعد هبوط الدولار بفعل تدخل المصرف المركزي

الأنباء الكويتية: ربح الجولة على باسيل من دون مقايضة.. و«القوات» تطالب بتشكيل حكومة بمواصفات مختلفة وإسقاط اتفاق الدوحة وبدعة الثلث المعطل

هبط الدولار فارتفعت أسهم بري.. وخبراء: مبادرة «المركزي» لعبة سياسية

الوطن السورية: إيران رفضت أي إجراء عسكري تركي في سورية لأنه انتهاك لوحدة وسيادة أراضيها … روسيا تعزز حضورها شمالاً ونظام أردوغان قد يعيد حساباته الميدانية



الشرق الأوسط: بحث في «مقايضة» بين انتخابات رئيس البرلمان اللبناني ونائبه

باسيل أمام الاختبار... ولقاء بري وبوصعب أثار التكهنات