الديار: انخفاض كبير للدولار والمحروقات

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بعض ما جاء في مانشيت الديار:

سجل امس بعد انخفاض سعر الدولار الكبير بقيمة قاربت العشرة آلاف ليرة، وانخفاض كبير من سعر المحروقات وتحديدا مادتي المازوت والغاز، حيث انخفض سعر صفيحة المازوت امس 122 الف ليرة واصبح 640 الف ليرة، كما انخفض سعر قارورة الغاز 73 الف ليرة واصبح السعر 389 الف ليرة، فيما بقي سعر البنزين مستقرا على سعر 597 الف ليرة 95 اوكتان، و604 آلاف 98 اوكتان.

وتراوح سعر الدولار امس، بين 27 ألفا صباحا و27800 مساء، ولم تستبعد مصادر اقتصادية ان ينخفض اكثر يوم الاثنين بفعل عرض الدولار في المصارف، وفق تعميم حاكم مصرف لبنان.