أبو زيد: مسيرة الأعلام في القدس استفزازية وتنذر بتصعيد كبير

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أطلق النائب السابق أمل ابو زيد سلسلة تغريدات حول الوضع في القدس فقال: "قبل ساعات على "مسيرة الأعلام" الاستفزازية التي ينوي المستوطنون الاسرائيليون اقامتها غداً في القدس المحتلة نصلّي لزهرة المدائن البهية المساكن".

وأكد "أن هذه المسيرة تجرح مشاعر ليس فقط الفلسطينيين بل كل العرب وتنذر بتصعيد كبير لأنها تكسر قواعد الاشتباك التي رُسمت بعد معركة "سيف القدس".

وختم "إن التعنّت الاسرائيلي والإصرار على عبور المسيرة من باب العامود والحي الاسلامي في اتجاه حائط البراق والتلويح بإقتحام باحات المسجد الاقصى لن يمنح اسرائيل السيادة التي تريدها على القدس الشرقية بعد 55 عاماً على احتلالها ولن يلغي الهوية الفلسطينية بل يهدّد بتفجير جديد للوضع وبتداعيات كبرى".