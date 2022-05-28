التركيز الرسمي والشعبي عاد لينصبَّ على المسار السياسي

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مقدمة نشرة أخبار الـOTV:

هدأت مرحلياً على جبهة الدولار بعد البيانين اللذين اصدرهما امس حاكم مصرف لبنان. وفي انتظار الحلول الجذرية التي تبدو بعيدة المنال حتى الآن، عاد التركيز الرسمي والشعبي لينصبَّ على المسار السياسي، وأولى محطاته الثلاثاء المقبل، حيث يرتقب أن ينتخب المجلس النيابي الجديد رئيساً ونائباً للرئيس، إلى جانب أركان الإدارة المجلسية من هيئة المكتب واللجان.

وإذا موقع رئاسة المجلس بحكم المحسوم لرئيس حركة أمل نبيه بري، حيث لا مرشح سواه، فعنوان المعركة انتقل إلى موقع نائب الرئيس، خصوصاً بعدما أقدم تكتل لبنان القوي على ترشيح النائب الياس بو صعب، الذي زار اليوم عين التينة والتقى بري.

وفي هذا السياق، جددت اوساط التيار الوطني الحر التشديد عبر ال أو.تي.في. على أنَّ لا مقايضة على الاطلاق بين موقعي رئيس ونائب رئيس مجلس النواب. وأكدت الاوساط عينها ان التيار لن يصوت لبري، مشيرة إلى أن كل ما يقوم به بو صعب، من ترشيحه إلى تحركه هو بمبادرة من رئيس التيار جبران باسيل.

وفي انتظار بلورة مواقف الكتل من استحقاق الثلاثاء، طرحت القاضية غادة عون اليوم عبر تويتر سلسلة أسئلة تستوجب التأمل والتفكير العميق من جميع اللبنانيين… فالقاضية عون سألت: يا رئيس هيئة التفتيش فيك تقلي ليش ما احلت الى التأديب يللي لفلف ملف الصيارفة واحد المصارف يلي منيم ملف هدى سلوم منذ اكثر من 3 سنوات وملف الضباط منذ سنتين ويللي حاول منعي من الاستمرار في ملف مكتف، ويللي سكت عن تحويل ملياري دولار بعز الازمة والبنوك مقفلة لصالح بعض النافذين، ويللي سمح بتحويل 5 مليار دولار اموال غير مشروعة؟ وختمت القاضية عون بالقول: القصص تطول ولا لن اسكت والجردة ستطول… فليس هذا هو القضاء الذي يستاهله اللبنانيون، والسكوت هنا جريمة… فايها الشرفاء انتفضوا… نادت القاضية عون. وفي انتظار من يجيب، البداية من استحقاق الثلاثاء.