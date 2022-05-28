المرتضى افتتح في اللوفر معرض قطع أثرية اكتشفت حديثا في موقع جبيل

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افتتح وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال القاضي محمد وسام المرتضى في متحف اللوفر في باريس، معرضا لمجموعة من القطع الأثرية اكتشفت حديثا في موقع جبيل الأثري بالتعاون مع بعثة مشتركة من المديرية العامة للآثار ومتحف اللوفر.



وعلى هامش افتتاح المعرض، جال المرتضى والوفد الذي يرافقخ في أرجاء متحف اللوفر، والتقى كبار المسؤولين فيه على رأسهم السيدة اريان توماس التي نوهت بالتعاون بين الجانبين. وتناول اللقاء البحث في عدد من المشاريع الثنائية المشتركة والوسائل الآيلة لتطوير العلاقات بين الجانبين وتمتينها لما يعود بالمنفعة لكل من لبنان وفرنسا.



والمعرض الموقت للقطع الأثرية المعروضة في الجناح اللبناني في متحف اللوفر يستمر حتى 11 أيلول المقبل.