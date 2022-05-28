تدابير سير ومنع مرور في الجميّزة يوم غد

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة ما يلي:

“بناءً على قرار محافظ مدينة بيروت، تُنظّم إحدى الشّركات نشاطاتٍ سياحية وترفيهية ومعرضاً لتسويق منتجات وحرف لبنانية، وذلك في شارع الجمّيزة – ما بين مطعم “شي بول” وصولاً إلى كنيسة مار أنطونيوس للروم الكاثوليك، اعتباراً من الساعة 9،00 ولغاية الساعة 22،00 من تاريخ 29-5-2022.

لذلك، سيتم منع وقوف ومرور الآليات في الشارع المذكور، ابتداءً من مطعم “شي بول” وصولاً إلى ما بعد “طلعة العكاوي”، اعتباراً من الساعة الواحدة من بعد منتصف ليل 28-29 الجاري، ولحين انتهاء النشاطات.

يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، تسهيلاً لحركة المرور، ومنعاً للازدحام”.