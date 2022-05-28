بيان لمصلحة الليطاني عن مخزون المياه المتوفر لإنتاج الكهرباء

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عممت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني تقريرا حول مخزون بحيرة القرعون وانتاج الكهرباء في معامل المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، وأشارت من خلال الرسوم البيانية إلى المخزون المتوفر لانتاج الكهرباء والذي يجب أن يكفي لمدة 6 اشهر، مقارنة بحجم الاستهلاك الشهري الحالي والذي يبلغ تقريبا ثلث المخزون المتوفر، واكدت انه في حال استمرت وتيرة الاستهلاك اليومي الحالي، لن يكفي مخزون بحيرة القرعون لانتاج الكهرباء بالكاد لمدة تفوق الـ 3 اشهر بقليل.

وأكدت المصلحة انه بناءً على هذه المعطيات، من الضروري تخفيض الإنتاج في معامل الليطاني بمعدل وسطي يومي إلى حدود 50MW تقريباً بمعدل استهلاك يومي وسطي لحدود 600000 متراً مكعباً فور انتهاء حاجة مؤسسة كهرباء لبنان وعودة التغذية من المعامل الحرارية.