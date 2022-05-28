موقع "لبنان ٢٤" يزور مضمون بيان الوزير باسيل

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صدر عن اللجنة المركزية للإعلام والتواصل في التيار الوطني الحر البيان الآتي:

أقدم موقع "لبنان ٢٤" على تزوير محتوى البيان الذي صدر منذ قليل عن المكتب الإعلامي لرئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل والذي تضمّن نفياً واضحاً لطلبه اقالة قائد الجيش، فعنون "باسيل: موقفي معروف ونعم أطالب دوما بإقالة قائد الجيش"، محرّفا بصورة فاضحة موقف رئيس التيار.

إن هذه السقطة لموقع "لبنان ٢٤" ليست الأولى، وسبقها الكثير من الأخبار المغلوطة في سياق حملة على التيار في الكهرباء وغيره؛ هذا هو إعلام الكذب وزرع "النميمة والخلاف بين الناس" الذي تكلّم عنه البيان وها هو يفضح نفسه فوراً.