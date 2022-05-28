عناوين الصحف ليوم السبت 28 أيار 2022

A + A -

الأخبار

ـ روسيا تتمدّد ميدانياً: الغرب يجوّع العالم

ـ الفاتيكان – حزب الله: وقائع من حوار يتقدّم

ـ سعدنات الحاكم مستمرّة: المضاربات تتصاعد بضخّ الدولارات

ـ من اقترح إقالة سلامة وعون؟

البناء

ـ حبس أنفاس في المنطقة والعيون شاخصة إلى القدس غداً… هل تقع المواجهة وتخرج عن السيطرة؟

ـ معركة نائب الرئيس امتحان أكثريّة القوات وتماسك التغييريّين والكتلة المستقلة وتحالفات التيار

ـ الحاكم يكشف تحكّمه بسعر الصرف فينخفض الدولار 25% بدقيقة واحدة وتعميم سيُنفّذ الاثنين

الجمهورية

ـ الاقتصاديون يُحذِّرون من «مؤامرة السقوط»

ـ صيغة متطورة للحفاظ على قيمة الأجور

ـ بري بِلا مُنازع.. لكن المعركة على نائبه

ـ زيلينسكي يتهم روسيا بارتكاب «إبادة جماعية»

اللواء

ـ «المركزي» يتدخّل في حرب الدولار وتلاعب مكشوف بالنار!

ـ باسيل يرضخ ويتبنّى ترشيح بوصعب.. وقُضاة لبنان لمطالبة الطبقة السياسية بدعم الخزينة

ـ حرب ناقلات بين طهران وأثينا في الخليج

ـ روسيا تفتح جبهة جديدة في زاباروجيا.. وزيلينسكي يهاجم أوروبا

ـ إسرائيل مصممة على تنظيم «مسيرة الأعلام» في القدس.. والمقاومة تعلن التعبئة

الديار

ـ خطوة مُدويّة لسلامة ضدّ مافيا الدولار حمت الدولة من التفكّك الكامل

ـ سياسياً... عرض لموقف الأطراف من انتخابات رئاسة المجلس وتأليف الحكومة