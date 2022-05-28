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عناوين الصحف ليوم السبت 28 أيار 2022

28
MAY
2022
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الأخبار

ـ روسيا تتمدّد ميدانياً: الغرب يجوّع العالم
ـ الفاتيكان – حزب الله: وقائع من حوار يتقدّم
ـ سعدنات الحاكم مستمرّة: المضاربات تتصاعد بضخّ الدولارات
ـ من اقترح إقالة سلامة وعون؟

البناء
ـ حبس أنفاس في المنطقة والعيون شاخصة إلى القدس غداً… هل تقع المواجهة وتخرج عن السيطرة؟
ـ معركة نائب الرئيس امتحان أكثريّة القوات وتماسك التغييريّين والكتلة المستقلة وتحالفات التيار
ـ الحاكم يكشف تحكّمه بسعر الصرف فينخفض الدولار 25% بدقيقة واحدة وتعميم سيُنفّذ الاثنين

الجمهورية
ـ الاقتصاديون يُحذِّرون من «مؤامرة السقوط»
ـ صيغة متطورة للحفاظ على قيمة الأجور
ـ بري بِلا مُنازع.. لكن المعركة على نائبه
ـ زيلينسكي يتهم روسيا بارتكاب «إبادة جماعية»

اللواء
ـ «المركزي» يتدخّل في حرب الدولار وتلاعب مكشوف بالنار!
ـ باسيل يرضخ ويتبنّى ترشيح بوصعب.. وقُضاة لبنان لمطالبة الطبقة السياسية بدعم الخزينة
ـ حرب ناقلات بين طهران وأثينا في الخليج
ـ روسيا تفتح جبهة جديدة في زاباروجيا.. وزيلينسكي يهاجم أوروبا
ـ إسرائيل مصممة على تنظيم «مسيرة الأعلام» في القدس.. والمقاومة تعلن التعبئة

الديار
ـ خطوة مُدويّة لسلامة ضدّ مافيا الدولار حمت الدولة من التفكّك الكامل
ـ سياسياً... عرض لموقف الأطراف من انتخابات رئاسة المجلس وتأليف الحكومة

 

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