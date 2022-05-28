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أسرار الصحف ليوم السبت 28 أيار 2022

28
MAY
2022
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البناء

توقعت مصادر إقليمية أن تشكل عملية احتجاز السفينتين اليونانيتين من قبل إيران رسالة كافية للأوروبيين والأميركيين حول حق إيران بالمتاجرة بالنفط والغاز دون أي عوائق وأن يكون الردّ المنتظر على كيان الاحتلال بعد اغتيال أحد ضباط الحرس سقفاً كافياً للردع وصناعة التوازن.

قال مصدر نيابي إن هناك طرفاً وحيداً أعلن فوزه بالأكثرية النيابية هو القوات اللبنانية والسفير السعودي وإن انتخابات نائب رئيس مجلس النواب ستكون الامتحان الذي يظهر صدق الكلام عن الأكثريّة من عدمه، متوقعاً أن تهرب القوات من الامتحان بعدم إعلان ترشيح أحد أو دعم ترشيح أحد.

الجمهورية
ـ عاد الكلام عن منصّات خارجية تتلاعب بالدولار وسط صمت دولي متعمّد.
ـ أبدت مراجع ديبلوماسية تخوّفها من فوضى أمنية إذا استمرت المماطلة في معالجة الانهيار وتراكم الأزمات.
ـ وصف مصدر سياسي رفيع الجلسات المتوقعة في المجلس النيابي بأنّها ستكون عصفورية.

اللواء

تحرص جهات لبنانية على معرفة ماذا يجري من اتصالات أوروبية - إقليمية حول ترتيبات ما قبل انتخابات الرئاسة الأولى.

لعب قيادي حزبي دوراً مقرباً على خط «ميرنا الشالوحي» ـــ عين التينة، للجم الحملات، تمهيداً لمعالجة تشكيل مكتب المجلس..

لتاريخه، لم تحدّد الجهات المعنية بالانتخابات بعد إجرائها كيفية صرف بدل المشاركة لرؤساء الأقلام والكتبة والقضاة؟

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