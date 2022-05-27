الإمتحانات الرسمية... بين المقاطعة والاستعانة

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أفادت مصادر في وزارة التربية والتعليم العالي لقناة الـLBCI، بأن "قرار أساتذة التعليم الرسمي بمقاطعة الإمتحانات الرسمية وخصوصا امتحانات الشهادة المتوسطة، في المراقبة والتصحيح، سيدفع الوزارة الى الإستعانة بأساتذة في التعليم الخاص، وقد أبدى 10 آلاف أستاذ في التعليم الخاص استعداده ورغبته بالمشاركة في وضع الأسئلة ومراقبة وتصحيح امتحانات الشهادة المتوسطة".

وفيما أفادت مصادر الأساتذة في التعليم الرسمي بأن مرسوم وزارة التربية هذا يهدد الأساتذة ولا يحاسب الأستاذ بالتعليم الخاص إن أخطأ، ردت مصادر وزارة التربية بأن "القضاء هو من يحاسب".