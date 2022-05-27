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بخاري يقيم مأدبة عشاء على شرف رؤساء الجامعات في لبنان

27
MAY
2022
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أقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بن عبد الله بخاري في دارته في اليرزة مأدبة عشاء على شرف رؤساء الجامعات في لبنان .
وتخلل المناسبة تبادل الأحاديث الودية وتبادل الصور التذكارية.

وقد حضر المناسبة رئيسة جامعة الحكمة د. لارا بستاني، رئيس الجامعة اللبنانية، د. بسام بدران، رئيس جامعة اللويزة الأب بشارة خوري، رئيس جامعة طرابلس أ.د. رأفت الميقاتي، رئيس الجامعة اللبنانية الأميركية ميشال معوض، رئيس جامعة الروح القدس الأب طلال هاشم، رئيس جامعة البلمند د. الياس الوراق، رئيس جامعة الشرق الاوسط د. لاري ليكتنو التر، رئيس الجامعة الأنطونية الأب ميشال جلخ، رئيس جامعة رفيق الحريري د. مكرم سويدان، رئيس الجامعة اللبنانية الكندية د. روني أبي نخلة، رئيس جامعة المدينة د. سامي منقارة، رئيس الجامعة الأميركية في بيروت د. فضلو خوري، رئيس جامعة القديس يوسف الأب سليم دكاش، رئيس جامعة الجنان د. عابد أمين يكن، رئيس جامعة هايكزيان القس الدكتور بول هايدوستيان، رئيس جامعة بيروت العربية د. عمرو جلال العدوي.

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