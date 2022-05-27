الصندوق الوطني للضمان: المستشفيات تسجل فاتورة استشفائية مبالغ بها...ونتدخل بشكل حازم لعدم تحميل المواطنين مبالغ طائلة

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اعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في لبنان، عبر تغريدة على تويتر ان في مقابلة صحفية مع موقع النشرة، أوضح مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي د. محمد كركي حقيقة واقع الازمة التي يعاني منها القطاع الصحي في البلاد، لاسيما القطاع الاستشفائي، موضحاً تفهمه الكامل للمصاعب التي يواجهه هذا القطاع بخاصة في ظل غياب كامل للدولة.

واضاف ان بعد عدم تجاوبها مع مناشداته المستمرة بضرورة المعالجة الفورية لهذا الملف، فاتح وزير المالية بهذا الشأن في اجتماعه الاخير معه يوم أمس. ومن جهة أخرى، أكد على حرصه وتدخل الصندوق بشكل حازم بغية عدم تحميل المواطنين مبالغ طائلة إذ أن المستشفيات تسجل فاتورة استشفائية مبالغ بها، وهذا الامر مرفوض جملة وتفصيلا لأن الصندوق ورغم صعوبة الواقع الحالي لا يتوانى عن دفع مستحقاتها شهريا.

وقد خلص إلى أن الحل يكمن في البت بموضوع رفع التعرفات الدوائية والاستشفائية بأسرع وقت ممكن.

كاشفاً أنه تم إيجاد الحل المناسب لموضوع رفع تعرفة جلسة غسيل الكلى ومعاينة الطبيب بعد تعهد وزير المالية بدفع مبلغ ١٢٥ مليار ل.ل للضمان الاجتماعي مطلع الأسبوع القادم .