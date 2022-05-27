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بو حبيب يلتقي في واشنطن السيناتورين الديمقراطيين بوب مننديز و جان شاهين

27
MAY
2022
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يواصل وزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبدالله بوحبيب اجتماعاته في واشنطن حيث اجتمع مع السيناتورين الديمقراطيين بوب مننديز Bob Menendez و جان شاهين Jeanne Shaheen بعد ان كان التقى سابقا مع سيناتورين جمهوريين . واثنى أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين على إنجاز العملية الانتخابية النيابية بشفافية ونزاهة، وتمنوا أن يتم الاتفاق قريبا على حكومة جديدة تنفذ الإصلاحات التي تم الاتفاق عليها مع صندوق النقد الدولي وأن يقر مجلس النواب مشاريع القوانين المحالة من مجلس الوزراء والتي من شأنها المضي قدما باتجاه هذا الهدف.
كما سيسعى الشيوخ الذين التقاهم الوزير بوحبيب لتأمين موافقة الكونغرس بمجلسيه على حزمة دعم سبل العيش للجيش اللبناني وقوى الأمن livelihood support .
وأكد جميع من التقاهم الوزير بوحبيب من الحزبين الديمقراطي والجمهوري على مساعدة لبنان، شرط أن يبدأ لبنان بمساعدة نفسه.
كما التقى الوزير بوحبيب في دار سكن السفارة مع عدد من كبار الموظفين والمستشارين في الكونغرس الأميركي من لجان العلاقات والشؤون الخارجية والمخصصات وتداول معهم في كافة الملفات اللبنانية والإقليمية.
كما اجتمع الوزير بوحبيب في المقر الرئيسي لصندوق النقد الدولي في واشنطن مع مدير الشرق الأوسط وآسيا الوسطى السيد جهاد ازعور، وفريق الوفد المفاوض مع لبنان برئاسة السيد إرنستو راميريز. وشارك في الاجتماع افتراضيا المدير التنفيذي الدكتور محمود محي الدين.
وتم خلال اللقاء البحث في سبل المضي قدما للوصول الى اتفاق نهائي مع صندوق النقد على ضوء اتفاقية التفاهم التي تم توقيعها في 7 نيسان من العام الحالي، وتأثير نتائج الانتخابات النيابية على قدرة السلطات اللبنانية في إقرار حزمة الإصلاحات المطلوبة، للحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق على التفاهم. وأعرب ممثلو الصندوق عن القلق الشديد من التطورات الاقتصادية في لبنان في المرحلة المقبلة، في ظل التراجع الكبير في احتياط العملات الصعبة لمصرف لبنان، وشددوا على عدم تمكن الصندوق من مساعدة لبنان دون إقرار الإصلاحات الضرورية، والتي تعتبر اقل ما يطلبه الصندوق عادة من الدول التي ترغب بالحصول على مساعدته، خصوصا : إقرار موازنة العام 2022، وإقرار قانون الكابيتال كونترول، وتعديل قانون السرية المصرفية، وإقرار خطة استراتيجية للقطاع المصرفي تقوم على تقييم شفاف وعادل يعيد الثقة بالقطاع، و تقييم الموجودات الخارجية لمصرف لبنان.
ومن المقرر أن يزور رئيس بعثة الصندوق السيد إرنستو راميريز لبنان في شهر حزيران المقبل.
وكان الوزير بوحبيب قد اجتمع مع نائب رئيس البنك الدولي لشؤون الشرق الاوسط فريد بلحاج وسمع كلاما" مشابها".

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