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أبو شقرا للـtayyar.org: قد نرى الأخضر واليابس يؤكل، ودولرة أسعار المحروقات صعبة

27
MAY
2022
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أكد المتحدث باسم شركات مستوردي المحروقات في لبنان فادي أبو شقرا للـtayyar.org أن ارتفاع سعر الدولار الجنوني هو الذي أوصلنا الى أزمة المحروقات هذه، فكلّما ارتفع سعر الدولار ارتفع سعر البنزين وكذلك سعر الديزل أويل.

وذكّر أبو شقرا أنه كان من أول المطالبين بأن يتم شراء وبيع البنزين بالليرة اللبنانية، معتبراً أن هذا الأمر كان حلّ جزءاً كبيراً من الأزمة.
وقال أبو شقرا لموقعنا:"مبيعات البنزين خفّت بنسبة أربعين بالمئة وطالما أن لا سقف لارتفاع الدولار ستبقى الأمور على هذا النحو... وسنرى الأخضر واليابس يؤكل".
وردّاً على سؤال حول ما يحكى عن دولرة مبيع المحروقات، أكد أبو شقرا أن هذا الأمر يتطلّب قراراً حكومياً ويبقى صعباً في هذه الظروف.

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