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وزير الاقتصاد: مَن يريد استغلال حاجة الناس سنكون له بالمرصاد

27
MAY
2022
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أشار وزير الإقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام، إلى أن "النقابات أكّدت أن التسعير يجري توازياً مع سعر الصرف وليس وفق سعر السوق السوداء، وثمّة قلق من تداعيات ارتفاع سعر الصرف".

وخلال إطلاق المجلس الوطني لسياسة الأسعار، قال سلام: "اجتمعنا مع النقابات لوضع الخطوط التي سنعمل وفقها في الأسابيع القادمة، وإذا ما لم يتم لجم الارتفاع فالأزمات ستكون أكبر".

وأضاف، "سأدعو بشكل طارئ إلى اجتماع لهذا المجلس لأنّنا اليوم في حالة طوارئ"، قائلاً: "ما فينا نكفي هيك".
وتابع، "النقباء أكدوا أن أسعار السلع ترتفع بشكل متوازٍ مع سعر صرف الدولار ولم تسعر على سعر صرف الـ40 ألفاً للدولار الواحد في أي من المتاجر".

وإستكمل سلام: "أقول "لمن تسول له نفسه" من التجار أننا سنكون لهم بالمرصاد "وما حدا بيتحمل شو رح يصير" فنحن متوجهون نحو الإنهيار وعلى الجميع أن يتحمل مسؤولياته".

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