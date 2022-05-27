اجتماع لمجموعة من القضاة في قاعة “شهداء القضاء” لدى محكمة التمييز... ماذا صدر من قرارات؟

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اجتمعت مجموعة من القضاة في قاعة “شهداء القضاء” لدى محكمة التمييز اليوم، حيث تداولت بما آلت اليه الامور نتيجة الانحلال التام الذي وصل اليه الوطن وجريمة الابادة الجماعية الذي يتعرض لها الشعب اللبناني، بمن فيهم القضاة والمساعدون القضائيون، في ظل عجز الغالبية الساحقة من المواطنين عن تأمين قوتهم اليومي، وقررت ما يلي:

١- دعوة الشعب اللبناني الى مطالبة الزعماء السياسيين كافة الذين توالوا على الحكم عقودا من الزمن الى دعم الخزينة العامة للدولة اللبنانية المفلسة والمنهوبة من أموالهم الخاصة تحملا لمسؤوليتهم المعنوية بحدها الادنى، اذ لا يمكن الاستفادة من ترف السلطة وغسل الايادي عند جوع المواطن وبالتالي دعوة كل النقابات وهيئات المجتمع المدني لمواكبة ذلك.

٢- اعلان الاعتكاف القضائي الشامل من دون استثناءات، ابتداء من صباح الاثنين الواقع فيه ٣٠/ ٥/ ٢٠٢٢ ولمدة أسبوع كامل رفضا لاضمحلال الكرامة القضائية على الاصعدة كافة.

٣- مناشدة مجلس القضاء الأعلى ومكتب مجلس شورى الدولة ومجلس ديوان المحاسبة لدعوة القضاة عامة للاجتماع في جمعية عمومية لمعالجة الوضع القضائي المزري.