الامين العام للصليب الاحمر: الوضع الدوائي شديد الخطورة

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طالب الامين العام للصليب الاحمر جورج كتانة بـ “التفكير أكثر لتأمين الادوية المستعصية والمزمنة كون الوضع أصبح شديد الخطورة”.

واشار في تصريح الى “وجود عيادة نقالة ومستوصفات للصليب الاحمر لتأمين ادوية وغيرها من الحاجات الطبية، لافتاً إلى أن “الادوية التي نحصل عليها هي اما هبات أو تمويل خارجي”.

ولاحظ كتانة أن “خلال نقل مرضى أحيانا الى المستشفى، بعضهم تكون حالته سيئة بسبب عدم التمكن من العثور على الدواء لأخذه مثلا”.

وعن الفريش دولار، لفت الى ان “وجوده يحل المشكلة كون الدواء يمكن ان يتأمن والاستشفاء والامن الصحي وغيره”.

وشدد على “وجوب تأمين الخدمة للبناني على اراضيه كما تؤمن للأجنبي على اراضيه”.