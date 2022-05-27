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أفاد “تحالف متحدون” في بيان، ان محامي “التحالف” “تقدموا، بوكالتهم عن المودعين المدعين علاء خورشيد ورفاقه من جمعية صرخة المودعين في ملف سلامة وSGBL وميه دباغ وPwC ورفاقهم المعروف بملف “مكتف” الشهير، بلائحة جوابية أمام محكمة التمييز الجزائية، غرفة الرئيس القاضية سهيل الحركة، ردا على الطعون المقدمة من المدعى عليهم في الملف رقم 2022/51 تمييزا لرد الهيئة الاتهامية في جبل لبنان برئاسة القاضي ربيع الحسامي لاستئنافهم قرار رد دفوعهم الشكلية أمامها، بانتظار استكمال الإجراءات ضمن المهل القانونية تمهيدا لبت محكمة التمييز بشكل نهائي في ملف دعوى الدفوع الشكلية أمامها”.