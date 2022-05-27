حمية اكد متابعة مجريات التحقيقات حول حادثتي غوسطا وجونية

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اكد وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال علي حمية اليوم، “متابعته لمجريات التحقيقات حتى النهاية حول حادثة الطائرة التابعة لشركة الأجواء المفتوحة Open Sky Aviation من نوع Cessna 172S ذات التسجيل OD-AAB التي حصلت في محلة غوسطا بتاريخ 8 تموز 2021، وحادثة الطائرة التابعة لنادي الطيران اللبناني Aero Club of Lebanon من نوع C172S ذات التسجيل OD-PMS التي حصلت في محلة جونية بتاريخ 13 تشرين الأول 2021″، مشددا “حرصه على مبدأ الشفافية وفقا لقاعدة التزام المعايير المعتمدة عالميا”، موضحا انه “بعد استلام التقريرين النهائيين من لجنتي التحقيق وبناء عليه ، فقد تم نشر التقريرين المذكورين أعلاه على موقع المديرية العامة للطيران المدني بتاريخ 27 أيار 2022، وفقا للأصول المرعية الإجراء”.