إحباط عملية تهريب كمية من مادتي حشيشة الكيف والكوكايين إلى إحدى الدول الأوروبية!

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صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

“في إطار العمل الذي يقوم به مكتب مكافحة المخدرات المركزي في وحدة الشرطة القضائية لمكافحة عمليات تهريب المخدرات.

توافرت معلومات لهذا المكتب عن محاولة تهريب كمية من المواد المخدّرة مخبأة بطريقة محترفة ومموَّهة داخل مجسَّم خشبي لهياكل قلعة بعلبك، الى احدى الدول الاوروبية.

بتاريخ 17-5-2022، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة، توصّلت عناصر هذا المكتب الى تحديد مكان وجود الطرد وذلك في احدى شركات البريد، حيث تم ضبطه، وبتفتيشه عثر في داخله على /12,8/ كلغ من مادة حشيشة الكيف.

بالتاريخ ذاته، وبنتيجة عمليات الرصد والمتابعة الحثيثة، اوقفت إحدى دوريات مكتب مكافحة المخدرات المركزي في محلة البترون مرسلة الطرد وشريكها في عملية التهريب، وهما:

ا. ش. (مواليد عام 1981، لبنانية)

د. ت. (مواليد عام 1987، لبناني)

وضبطت بحوزتهما /250/غ من مادة الكوكايين مخبأة داخل قطعة خشبية على شكل ارزة لبنان، كانا بصدد تهريبها الى خارج الأراضي اللبنانية.

التحقيق جار بإشراف القضاء المختص”.